Brand in Mehrfamilienhaus: Anwohner kommen bei Bekannten unter

In einem Mehrfamilienhaus in Zeulenroda-Triebes ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Die Anwohner kamen bei Bekannten unter.

Von Carsten Jentzsch

Zeulenroda-Triebes - Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es in der zurückliegenden Nacht in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Brand war am frühen Morgen, kurz vor halb drei, gelöscht. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Brand - nach aktuellem Stand - im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Den Angaben nach zog der Rauch bis in den Dachstuhl. Glücklicherweise konnten die drei Anwohner (26, 30, 47) das Haus unverletzt verlassen. Sie kamen vorerst bei Bekannten unter. Das Haus selbst sei weiterhin bewohnbar, erklärten die Beamten. Der Brand war kurz vor halb drei gelöscht, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte. Die Meldung über den Brand war gegen 1.40 Uhr bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Feuerwehreinsätze Orthese gerät in Brand: 85-Jährige beim Rauchen schwer verletzt Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt. Zum Sachschaden konnten seitens der Polizei im Gespräch mit TAG24 noch keine Angaben gemacht werden.

