Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet fünfköpfige Familie samt Säugling von Balkon

Grevenbroich - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) sind mehrere Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Die Feuerwehr rettete eine fünfköpfige Familie von einem Balkon, weitere Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit.

Die Kameraden aus Grevenbroich waren mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort ausgerückt. © Feuerwehr Grevenbroich

Wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag schilderte, waren die Einsatzkräfte am Samstagabend (4. November) gegen 19.30 Uhr von mehreren Bewohnern in die Straße Am Alten Hof im Stadtteil Noithausen alarmiert worden.

Das Treppenhaus war nach den Schilderungen der Mieter stark verqualmt, während sich noch mehrere Menschen in dem Haus befänden. Umgehend rückten rund 50 Kameraden daraufhin aufgrund der tendenziell lebensbedrohlichen Lage mit mehreren Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus, wie es hieß.

Vor Ort trafen die Kräfte auf einen nur wenige Häuser entfernt lebenden Feuerwehrmann, der den Brand bemerkt und sich bereits einen Überblick über die Situation verschafft hatte. Der Mann beruhigte die im Haus befindlichen Bewohner und verhinderte somit, dass weitere Personen durch den Brandrauch im Treppenhaus ins Freie zu flüchten versuchten.

Zudem wies er seine Kollegen nach deren Eintreffen direkt in die Situation ein, was die Rettungsmaßnahmen nochmal beschleunigt habe.