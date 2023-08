14.08.2023 18:48 Brand in Lagerhalle: Polizei hat Feuerteufel im Visier

Am Sonntagabend brannte ein Büro- und Lagergebäude in Wolfsburg. Die Flammen richteten großen Sachschaden an.

Von Lena Schubert

Wolfsburg - Am Sonntagabend brannte ein Büro- und Lagergebäude in Wolfsburg. Die Flammen richteten großen Sachschaden an. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort, als in Wolfsburg ein Lagergebäude brannte. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Gegen 21.20 Uhr bemerkte ein Autofahrer starken Rauchgeruch, entdeckte dann den Qualm, der aus dem Gebäude in der Straße Westrampe im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben aufstieg und alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, schlugen bereits starke Flammen aus dem Dachgeschoss, teilte die Polizei Wolfsburg mit. Es kam auch zu Verpuffungen. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Verletzt wurde zwar niemand, aber der Sachschaden sei enorm ausgefallen. Die Polizei sprach von knapp 350.000 Euro. Feuerwehreinsätze Schreckmomente im Kindergarten! Plötzlich steht die Werkstatt in Vollbrand Noch am selben Abend gingen die Beamten den Ermittlungen der Brandursache nach. Sie vermuteten Brandstiftung, und nahmen sofort einen 25-jährigen Wolfsburger ins Visier. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung an. Weitere Angaben machte die Polizei bisher nicht. Die Ermittlungen dauern an.

