Brand in Zittauer Innenstadt: Mutiger Zeuge verletzt sich bei Löschversuch

Zittau - In Zittau musste die örtliche Feuerwehr am gestrigen Dienstagabend wegen eines Mülltonnenbrandes ausrücken. Gleichzeitig gelang es der Polizei , den Feuerteufel ausfindig zu machen.

Bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, verletzte sich ein Zeuge leicht. © xcitepress

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigen konnte, wurde die Feuerwehr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 23.30 Uhr zu einem Brand auf der Frauenstraße alarmiert.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie einen in Brand stehenden Müllcontainer vor. Die Flammen schlugen dabei so hoch, dass das nebenstehende Wohnhaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde und gelöscht werden musste.

Der Zeuge, der auch die Feuerwehr alarmiert hatte, versuchte zuvor den Brand eigenständig einzudämmen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 2000 Euro.