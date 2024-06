Brand in Zwickauer Asylheim, Matratze wurde angezündet

Zwickau - Feuer in einem Asylheim in Zwickau am gestrigen Freitagnachmittag!

In diesem Asylheim in Zwickau brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. © Mike Müller

Laut Feuerwehr brach gegen 14.40 Uhr in einem Zimmer des Asylheims in der Kopernikusstraße ein Brand aus. Schnell rückten die Einsatzkräfte an und löschten das Feuer. Alle Bewohner wurden in dieser Zeit evakuiert.

Zwei Personen kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, ein Mitarbeiter wurde vor Ort versorgt.

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, steht ein 27-jähriger Syrer im Verdacht, seine Matratze angezündet zu haben.

Die obere Etage ist nicht mehr bewohnbar, die Personen konnten in einem anderen Gebäude des Geländes untergebracht werden.

Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Zwickau hat die Ermittlungen aufgenommen.