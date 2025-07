Riesen-Brand an Bahnstrecke: 20 Hektar brennen lichterloh

Calbe - Dicke Rauchwolke über Calbe: Am Mittwochabend brach nahe einer Bahnstrecke ein verheerender Flächenbrand aus, der die Feuerwehr in Atem hielt. Inzwischen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

Alles in Kürze

An der Bahnstrecke bei Calbe brennt ein Feld lichterloh. © Thomas Schulz/dpa

Der Brand brach an mehreren Stellen direkt an der Bahnstrecke Magdeburg in Richtung Halle zwischen Calbe und Schönebeck (Sachsen-Anhalt) aus und griff auf angrenzende Getreidefelder über.

Schätzungsweise war eine Fläche von gut 24 Hektar betroffen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Ein Großaufgebot aller umliegenden Feuerwehren war mit rund 250 Einsatzkräftem vor Ort im Einsatz. "Die Mannschaft arbeitet an der Belastungsgrenze", so Lars Roschkowski, Einsatzleiter der Feuerwehr Calbe.

Laut dpa-Informationen wurden mehrere Kameraden unter anderem durch die andauernde Hitze und durch Rauchgas verletzt.

Eine weitere Ausbreitung konnte glücklicherweise verhindern. Am Abend waren die Kameraden mit Restlöscharbeiten wie das Ablöschen von Glutnestern noch beschäftigt.