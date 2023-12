10.12.2023 21:46 Einfamilienhaus in Brand! Mehrere Feuerwehren müssen für Löscharbeiten anrücken

In Brandis (Landkreis Leipzig) stand am Sonntagabend ein Einfamilienhaus in Brand.

Von Annika Rank

Brandis - In Brandis (Landkreis Leipzig) stand am Sonntagabend ein Einfamilienhaus in Brand. Das Obergeschoss des Einfamilienhauses stand in Brand. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler Wie Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband berichtete, wurden die Kameraden aus Brandis, Beucha und Polenz gegen 17 Uhr in den Ortsteil Waldsteinberg alarmiert, wo es im Obergeschoss des Gebäudes in der Straße Waldwinkel brannte. "Glücklicherweise hatten sich die Bewohner des Hauses schon selbst in Sicherheit gebracht, so dass die Feuerwehr sich nur auf die Brandbekämpfung konzentrieren musste", so Köhler. Dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Drehleiter zum Einsatz gebracht werden konnte, erschwerte die Lage. Unter schwerem Atemschutz machten sich die Kräfte dann auf den Weg ins Hausinnere. Feuerwehreinsätze Großeinsatz und Evakuierung auf der Elbe: Brand auf Kreuzfahrtschiff! Das Dach musste schließlich an mehreren Stellen aufgebrochen werden, um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können. Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten an. © LeipzigFireFighter Sowohl von innen als auch außen wurde gelöscht. © Sören Müller Die Polizei ermittelt jetzt zur bisher unbekannten Brandursache.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler