15.04.2024 14:31 Feuerteufel alarmiert Einsatzkräfte: Brand in Wuppertal beschäftigt jetzt die Polizei

Am Sonntagabend ist es in Wuppertal zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Ein Bewohner soll das Feuer gelegt haben.

Von Jonas Reihl

Wuppertal - Große Aufregung in Wuppertal! Am späten Sonntagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Sonntagabend in Wuppertal zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. © Christoph Petersen Zuvor waren die Einsatzkräfte gegen 22.50 Uhr alarmiert worden. Kurios: Der Anrufer (20) gab am Telefon an, das Feuer selbst gelegt zu haben. Beim Eintreffen im Kirchenfelder Weg im Wuppertaler Ortsteil Vohwinkel stellten die Feuerwehrleute dann schnell fest, dass das Mobiliar in der Wohnung des 20-Jährigen bereits lichterloh in Flammen stand. Zudem bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf die Wohnung ausdehnte. Während von dem 20-Jährigen vor Ort jede Spur fehlte, konnten die weiteren Hausbewohner aus dem Gebäude gerettet werden. Verletzt wurde niemand, allerdings ist die Brandwohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Feuerwehreinsätze Flammenmeer zerstört Einfamilienhaus Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort, um den mutmaßlichen Brandstifter festzunehmen. Nach kurzer Fahndung fanden sie den 20-Jährigen schließlich auf dem Dachboden eines nahe gelegenen Wohnhauses. Aus der Wohnung des mutmaßlichen Brandstifters (20) drangen am Sonntagabend dichte Rauchwolken. © Christoph Petersen Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Titelfoto: Christoph Petersen