01.08.2025 12:14 Direkt neben Tankstelle an der A9: Transporter geht in Flammen auf

Feuerwehreinsatz an der Raststätte Köckern Ost an der A9: Ein Transporter ist am späten Donnerstagabend an der dortigen Tankstelle in Flammen aufgegangen.

Von Juliane Bonkowski

Sandersdorf-Brehna - Feuerwehreinsatz an einer Raststätte an der A9 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Ein Transporter ist am späten Donnerstagabend direkt an der dortigen Tankstelle in Flammen aufgegangen. Alles in Kürze Transporter brennt an Tankstelle A9

Feuer brach im Motorraum aus

Mitarbeiterin alarmierte Feuerwehr

Schaden: 14.000 Euro

Nicht nur der Transporter wurde beschädigt, auch die Tankstelle wurde in Mitleidenschaft gezogen. © Einsatzfahrten TV & Medien Laut einem Polizeisprecher geriet der Renault gegen 22.51 Uhr an der zur Rastanlage Köckern Ost gehörenden TotalEnergies-Tankstelle in Brand. Demnach sei das Feuer im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle sei darauf aufmerksam geworden, "als sie den 38-jährigen Fahrzeugführer sowie weitere Insassen dabei beobachtete, wie sie mit einem Feuerlöscher versuchten, den Brand einzudämmen". Die örtliche Feuerwehr kam zum Einsatz, konnte den Brand löschen. Die Außenwand der Tankstelle, mehrere Fenster und eine Überwachungskamera wurden beschädigt - es entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. "Die Feuerwehr geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus", hieß es.

Titelfoto: Einsatzfahrten TV & Medien