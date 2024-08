20.08.2024 08:35 2.460 Brandstiftung im Erzgebirge? Schon wieder fackelt Auto ab - in Nähe von Kindergarten!

In Zwönitz stand am Montagabend ein weiteres Auto in Flammen. Anwohner bemerkten einen brennenden Mazda an einem Kindergarten in der Lessingstraße.

Von Claudia Ziems

Zwönitz - Erneuter Autobrand in Zwönitz (Erzgebirge)! Der Wagen brannte im vorderen Bereich komplett aus. © André März Am Montagabend bemerkten Anwohner gegen 22.50 Uhr einen brennenden Mazda an einem Kindergarten in der Lessingstraße und alarmierten die Feuerwehr. Laut Lars Seitenglanz, Einsatzleiter der Stadtfeuerwehr Zwönitz, stand der Wagen bei Ankunft der Einsatzkräfte im Motorbereich in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Feuerwehreinsätze Bademeister nimmt verdächtigen Geruch wahr, sofort muss die Feuerwehr gerufen werden Ein Übergreifen der Flammen auf den Kindergarten konnte damit verhindert werden. Im Einsatz waren 41 Kameraden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Motorraum bereits voll in Flammen. © André März Der Wagen brannte im vorderen Bereich komplett aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst vor knapp einer Woche stand nur wenige Meter entfernt ein Mitsubishi in Flammen.



Titelfoto: André März