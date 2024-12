09.12.2024 06:45 Brandstiftung im Vogtland: Lkw, Transporter und Mülltonne brennen

Durch bislang unbekannte Täter wurden am Sonntagabend in Treuen ein Lkw und ein Mercedes Vito sowie eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Von Claudia Ziems

Treuen - Am Sonntagabend brannte es in Treuen (Vogtland) gleich an drei Stellen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 37.000 Euro. © André März Wie die Polizei mitteilte, wurden durch bislang unbekannte Täter ein Laster und ein Mercedes Vito sowie eine Mülltonne in Brand gesetzt. An der Straße Mittlerer Ring brannte zuerst ein Lkw, nur wenige Minuten danach meldete eine Anwohnerin, dass am Fichtelzaun ein Mercedes Vito in Flammen steht. "Auf der Anfahrt stellten die Beamten fest, dass auch eine große Mülltonne brannte. Diese konnte durch beherzte Anwohner gelöscht werden", heißt es weiter. Durch die freiwilligen Feuerwehren Treuen, Schreiersgrün, Lengenfeld, Hartmannsgrün und Eich konnten die beiden Fahrzeuge gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 37.000 Euro. An der Straße Mittlerer Ring brannte am Abend zuerst ein Laster. © David Rötzschke Auch ein Mercedes Vito brannte. © David Rötzschke Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Zwickau ermittelt, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428 4480 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: David Rötzschke