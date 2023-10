Brandstiftung in Großkrotzenburg: Kripo schnappt zwei jugendliche Tatverdächtige!

Großkrotzenburg - Sie haben sie! Nach zwei Großbränden in Großkrotzenburg konnte die Polizei zwei Jugendliche schnappen, die wohl die beiden Feuer gelegt haben.

Kripo und Staatsanwaltschaft zufolge sollen zwei Jugendliche für die beiden Großbrände in Großkrotzenburg verantwortlich sein. © 5VISION.NEWS

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen handelt es sich bei den dringend Tatverdächtigen um zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren.



Demnach seien die beiden für den Großbrand eines landwirtschaftlichen Betriebs am 8. Oktober in der Großkrotzenburger Taunusstraße sowie für den Brand von rund 1000 Strohballen am darauffolgenden Tag im Schmalen Weg verantwortlich.

Weil die Tatorte nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen und es mehrere Zeugenhinweise gab, ging die Polizei relativ zeitnah von einem Zusammenhang der Fälle aus und damit auch von Brandstiftung.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten die Beamten in enger Abstimmung der jeweiligen Schulleitung Befragungen an zwei Hanauer Schulen durch. Dabei erhärtete sich letztlich der Tatverdacht gegen die beiden Jugendlichen aus Hanau und Großkrotzenburg.

Zudem wurde ein Abgleich von Videosequenzen einer Überwachungskamera durchgeführt, der die Ermittler in ihre Annahme bestärkte.