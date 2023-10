Feuerteufel unterwegs? Dritter Großbrand in südhessischen Landwirtschaftsbetrieben

Großkrotzenburg - Mysteriöse Brandserie! Am späten Sonntagnachmittag kam es in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) zu einem weiteren massiven Feuerausbruch in Südhessen innerhalb weniger Tage.

Es ist bereits der dritte landwirtschaftliche Großbrand in Südhessen innerhalb von nur fünf Tagen. Am 4. Oktober brannte zuerst eine Lagerhalle in Egelsbach.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es dann in Modautal-Lützelbach zu einem Vollbrand eines Gebäudes, in dem ebenfalls Heuballen und landwirtschaftliches Gerät gelagert wurden. Nun also das nächste Feuer ähnlicher Art.

Ob die drei Fälle einen konkreten Zusammenhang haben, ist bislang nicht geklärt. Mindestens auffällig ist der kurze Zeitabstand der Brände aber sehr wohl.