08.10.2023 15:45 Brandstiftung in Wolfsburg: Mehrere Autos angezündet!

Am Wochenende wurden mehrere Fahrzeuge in Wolfsburg in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen!

Von Sophie Marie Kemnitz

Wolfsburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Wolfsburg (Niedersachsen) mehrere brennende Autos gemeldet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht daher nach Zeugen! Die Polizei und Feuerwehr erhielten die Meldungen in kurzen Abständen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Gegen 2.39 Uhr erhielten die Beamten durch Anwohner eine erste Meldung zu einem brennenden VW Polo auf dem Parkplatz des Schützenhauses in der Breslauer Straße. Etwa eine halbe Stunde später wurden Polizei und Feuerwehr erneut alarmiert: Auf einem Großparkplatz im Allerpark standen ein Audi Q5 und ein Audi A3 in Flammen. Beide Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf insgesamt 60.000 Euro geschätzt. Da die Polizei derzeit von Brandstiftung ausgeht, wurden alle drei Wagen zur Spurensuche beschlagnahmt und abgeschleppt. Zeugen werden geboten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

