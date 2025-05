22.05.2025 17:58 Brandstiftung? Mercedes geht in Oschersleben in Flammen auf

In Oschersleben ist am Mittwoch ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht dafür Zeugen.

Von Robert Lilge

Oschersleben - Die Feuerwehr in Oschersleben (Landkreis Börde) musste am gestrigen Mittwochabend ein brennendes Auto löschen. Alles in Kürze Mercedes in Oschersleben in Flammen aufgegangen

Feuerwehr löschte Auto schnell

Vollbrand konnte verhindert werden

Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Schaden im unteren fünfstelligen Bereich Mehr anzeigen Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte ein Teil des Mercedes gerettet werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 18 Uhr meldeten Zeugen einen brennenden Wagen in der Albert-Einstein-Straße. Der Mercedes, der in einer Parkbucht abgestellt wurde, wurde durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte schnell gelöscht. Laut dem Polizeirevier Börde konnten sie einen Vollbrand verhindern. Feuerwehreinsätze Lkw in Flammen: Feuer reißt Fahrer aus Schlaf Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer am Heck des Wagens ausgebrochen. Weil deshalb eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der ermittelte Schaden am Mercedes soll im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Börde in Haldensleben unter Telefon 03904/4780 oder online über das E-Revier zu melden.

