Brennende Biotonne im Erzgebirge: Feuer greift auf Hecke über

Zschorlau - In der Nacht zum Montag kam es im Erzgebirge zu einem Feuerwehreinsatz.

Alles in Kürze

Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnten die Einsatzkräfte verhindern. © Niko Mutschmann

In der Straße Am Lerchenberg in Zschorlau brannte gegen 2 Uhr eine Biotonne.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen.

Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf ein nebendran geparktes Auto verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.