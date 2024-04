17.04.2024 16:05 Brennende Maschine sorgt in Dachziegelfabrik für 100.000 Euro Schaden

In der Dachziegelfabrik in Groß Ammensleben kam es zu einem Feuer. Eine Verpackungsmaschine fing an zu brennen und sorgte für teure Schäden.

Von Robert Lilge

Groß Ammensleben - Am gestrigen Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr zur Dachziegelfabrik nach Groß Ammensleben (Landkreis Börde) ausrücken. Einsatzkräfte der Feuerwehr Groß Ammensleben konnten den Brand schnell löschen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Grund dafür war die Meldung einer brennenden Verpackungsmaschine, teilte das Polizeirevier Börde mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Palette mit fertigen Produkten zu nah an die Wand eines Ofens gelangt. Dadurch soll ein Feuer entstanden sein, welches aufgrund des Winddurchzugs in der Produktionshalle weiter entfacht wurde. Feuerwehreinsätze Nach Großbrand in einer Braunschweiger Chemiefabrik: Löscharbeiten dauern an! Insgesamt 37 Kameraden der Feuerwehr Groß Ammensleben rückten aus und konnten die Flammen erfolgreich löschen. Schätzungen zufolge sei durch das Feuer ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa