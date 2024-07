07.07.2024 16:36 Brennende Strohballen sorgen für Aufregung: Warnapp "Nina" schlägt an

Zahlreiche Strohballen haben am Sonntagmorgen in Meckenheim Feuer gefangen. Die Bevölkerung wurde per Warn-App informiert.

Meckenheim - Rund 150 brennende Strohballen haben am Sonntag die Feuerwehr in Meckenheim bei Bonn beschäftigt. Sogar eine Handy-App schlug Alarm. Die Feuerwehr ließ die Strohballen kontrolliert abbrennen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Über die Warnapp "Nina" wurde eine Mitteilung verschickt, die über die Geruchsbelästigung informierte. Wie die Feuerwehr allerdings mitteilte, bestand keine Gesundheitsgefahr, die Mitteilung diente lediglich der Information. Die Strohballen gerieten am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Feuerwehreinsätze Katze vermisst: Mieze auf Nachbargrundstück in hilfloser Lage Die Feuerwehr entschied, sie kontrolliert abbrennen zu lassen. Zuvor berichteten der "General-Anzeiger" und Radio Bonn/Rhein-Sieg.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa