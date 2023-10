02.10.2023 16:19 1.492 Bungalow an der Ostsee steht in Flammen: Hunderttausende Euro Schaden

In Klingberg an der Ostsee ist am Montagmorgen ein Bungalow in Brand geraten. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Von Bastian Küsel

Klingberg - Einsatz für die Feuerwehr: Am Montagmorgen ist an der Ostsee, in der Ortschaft Klingberg (Schleswig-Holstein), ein Ferienbungalow in Brand geraten. In Klingberg an der Ostsee ist am Montagmorgen ein Bungalow in Brand geraten. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. © Arne Jappe Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr über den Brand informiert. Als sie vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung und konnte das Feuer mit vereinten Kräften löschen. Der Bungalow wurde nichtsdestotrotz erheblich beschädigt, laut dem Sprecher wird der Schaden auf rund 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Bewohner konnten sich demnach selbst aus dem Gebäude retten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Zunächst war von einer Explosion die Rede gewesen, die Einsatzkräfte konnten darauf vor Ort jedoch keine Hinweise finden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

