Café in Hockenheim brennt komplett aus

Hockenheim - In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Café ausgebrannt.

In Hockenheim brannte ein Café komplett aus. © Priebe/pr-video

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Rauchercafé befand sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Gebäudes.

Die Bewohner der Appartements darüber konnten nach dem Löschen und Lüften wieder zurück in ihre Räume, wie es weiter hieß.