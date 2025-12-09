Gewerbebetrieb steht in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Pinneberg - Großeinsatz im Norden! Ein Gewerbebetrieb für Sanitätsbedarf in Pinneberg stand am Dienstagnachmittag in der Straße Am Hafen um kurz nach 17 Uhr in Brand.

In Pinneberg ist in einem Gewerbebetrieb für Sanitätsbedarf ein Feuer ausgebrochen.

Das Feuer sei in einem ungefähr 100 Quadratmeter großen Verkaufsbereich ausgebrochen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte haben sich die Flammen dann auch auf die darüberliegende Flachdachkonstruktion ausgebreitet.

Die Feuerwehr war zeitweise mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort. Mit mehreren handgeführten Strahlrohren und zwei Drehleitern wurde der Brand aus drei Richtungen bekämpft und konnte dadurch bereits nach einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht werden, so der Sprecher.

Dadurch konnte auch ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

