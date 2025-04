28.04.2025 09:16 967 Carport, Auto und Motorrad abgebrannt: 30.000 Euro Schaden

In Wüstenbrand stand am Sonntagabend ein Carport in Flammen. Es entstand hoher Sachschaden.

Von Claudia Ziems

Hohenstein-Ernstthal - In Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) kam es am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz.

In Wüstenbrand stand am Sonntagabend ein Carport in Flammen. © Andreas Kretschel Gegen 21.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte in Wüstenbrand in der Käthe-Kollwitz-Straße aus. Dort stand ein Carport in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der Carport sowie die darin untergestellten Fahrzeuge - Auto, Motorrad und Gartengeräte - wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen.

Titelfoto: Andreas Kretschel