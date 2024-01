14.01.2024 14:18 Carport und Auto lichterloh in Flammen: Feuerwehr verhindert knapp Schlimmeres

Lodernde Flammen peitschten am Samstag auf einem Grundstück in Parthenstein - ein Carport samt Auto stand lichterloh in Flammen.

Von Juliane Bonkowski

Parthenstein - Lodernde Flammen peitschten am Samstag auf einem Grundstück im Landkreis Leipzig - ein Carport samt Auto stand lichterloh in Flammen. Glühende Flammen schlugen am Samstagabend aus dem Carport in Parthenstein. © Medienportal-Grimma Gegen 18.20 Uhr wurden mehrere Feuerwehren über das Feuer im Parthensteiner Ortsteil Großsteinberg informiert, rasten mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften los. Die Freiwillige Feuerwehr aus Naunhof bestätigte den Einsatz auf ihrer Facebookseite. Unbestätigten Informationen zufolge seien die Wehren aus Klinga, Grethen und Großsteinberg zuerst am Ort des Geschehens eingetroffen und fanden den in voller Ausdehnung brennenden Carport vor. Auch das Auto darunter brannte lichterloh. Feuerwehreinsätze Feuer in Bushäuschen im Erzgebirge Die Flammen drohten demnach bereits auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen, erfuhr TAG24 vor Ort. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen, jedoch nicht, dass das Auto zerstört wurde. © Medienportal-Grimma Feuerwehr fordert Verstärkung an, um Übergreifen auf Wohnhaus zu verhindern Kameraden aus Naunhof, Threna und Pomßen seien daraufhin zusätzlich angefordert worden - gemeinsam habe man das verheerende Feuer unter Kontrolle gebracht. Glücklicherweise konnte man verhindern, dass das Haus ebenfalls in Flammen geriet. Carport und Auto wurden augenscheinlich trotzdem völlig zerstört. Der Einsatz dauerte offenbar mehrere Stunden, konnte den Informationen zufolge erst nach 23 Uhr beendet werden. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

