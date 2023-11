21.11.2023 06:17 829 Chemie-Unfall am Hafen: 21 Menschen durch ätzende Säure verletzt

Bei einem Chemie-Unfall am Hafen in Bremerhaven sind am Montag 21 Menschen durch eine ätzende Säure verletzt worden.

Von Bastian Küsel

Bremerhaven - Alarm in Bremerhaven: Am gestrigen Montag ist auf einem Containerschiff am Hafen eine ätzende Flüssigkeit ausgetreten. 21 Menschen wurden verletzt. Bei einem Chemie-Unfall am Hafen in Bremerhaven sind am Montag 21 Menschen durch eine ätzende Säure verletzt worden. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa Wie die Feuerwehr mitteilte, klagten 19 Hafenarbeiter, die in unmittelbarer Nähe der ausgelaufenen Säure gearbeitet hatten, über Atemwegsreizungen, Übelkeit und Erbrechen. Sie wurden medizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten vom Notarzt behandelt und in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr lokalisierte den entsprechenden Container und stellte ihn auf speziell fahrbaren Wannen ab. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: E-Motorrad-Akku gerät in Brand Zu keiner Zeit bestand eine Gefährdung der angrenzenden Bevölkerung, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Ursache für den Säureaustritt soll in den kommenden Tagen ermittelt werden. Erstmeldung: 20. November, 16.11 Uhr. Aktualisiert: 21. November, 6.17 Uhr

