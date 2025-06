Chlorgas-Unfall im Freibad: Zwei Verletzte - Betrieb vorerst gestoppt

Neu Wulmstorf (Kreis Harburg) - In einem Freibad der Gemeinde Neu Wulmstorf (Niedersachsen) kam es am Freitagmorgen zu einem gefährlichen Zwischenfall. In einem Technikraum trat Chlorgas aus. Zwei Personen atmeten die giftige Substanz ein und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.