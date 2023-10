17.10.2023 22:25 Container auf Betriebsgelände geht in Flammen auf: Schwierige Löscharbeiten

In Sottrum ist am Dienstagvormittag ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr schwierig. Verletzt wurde niemand.

Von Bastian Küsel

Sottrum - Kniffliger Einsatz für die Feuerwehr: Am Dienstagvormittag ist in Sottrum (Niedersachsen) ein Müllcontainer in Brand geraten. In Sottrum ist am Dienstagvormittag ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Wie die Beamten mitteilten, brach das Feuer um kurz nach 11 Uhr auf einem Betriebsgelände im Sottrumer Ortskern aus. Die Mitarbeiter des Betriebes reagierten geistesgegenwärtig und zogen den brennenden Container mit Gabelstaplern von der Produktionshalle weg - so konnten sich die Flammen nicht auf die Halle ausbreiten. Da der Container mit einer Müllpresse ausgestattet und der Inhalt stark zusammengepresst war, gestalteten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte schwierig. Feuerwehreinsätze Feuer bricht in Keller aus: Vier Personen im Krankenhaus, darunter ein Baby Um an alle Glutnester zu kommen, wurde der Inhalt mithilfe eines Radladers in andere Container umgeladen und dort abgelöscht. Hierbei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Nach rund zweieinhalb Stunden war das Feuer komplett gelöscht und die mehr als 20 Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Verletzt wurde niemand. Nach rund zweieinhalb Stunden hatten die Einsatzkräfte das Feuer sowie alle Glutnester erfolgreich gelöscht. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Zur Schadenshöhe sowie der Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)