Container in Brand gesetzt: Polizei sucht Brandstifter
Haldensleben - In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr in Haldensleben (Landkreis Börde) zu einem Brand ausrücken.
Dort hat gegen Mitternacht in der Schulstraße ein Altkleidercontainer gebrannt, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Einer oder mehrere Personen sollen diesen angezündet haben, vermuten die Ermittler.
Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben wurde hinzugerufen und konnte die Flammen schnell löschen.
Ersten Ermittlungen zufolge konnte noch nicht geklärt werden, ob der oder die Täter Hilfsmittel wie Benzin verwendet haben.
Für das jetzt angelaufene Ermittlungsverfahren werden Zeugen gesucht, die möglicherweise etwas beobachtet haben.
Hinweise zu möglichen Tätern oder deren Vorgehen nimmt die Polizei Börde unter Telefon 03904/4780 und auch online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/FFHaldensleben