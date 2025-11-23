Scheune auf Weingut abgebrannt: Sechsstelliger Schaden

Auf einem Weingut in Gottenheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ist am Sonntagmorgen eine Scheune abgebrannt.

Von Lea Sophie Gräf Gottenheim - In Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine Scheune auf einem Weingut abgebrannt. Ausgebrochen war der Brand am Morgen gegen 4 Uhr, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten zum Scheunenbrand aus. © Matthias Reinbold/DRK-Kreisverband Freiburg/dpa Der Schaden liegt Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. In der Scheune standen einige Geräte, die sonst im Winzerbetrieb und in der Landwirtschaft eingesetzt wurden.

