11.08.2023 20:40 588 Container neben Schwimmhalle steht lichterloh in Flammen

Feuerwehreinsatz in Hohenstein-Ernstthal: Neben dem HOT-Badeland stand am Freitag ein Müllcontainer in Flammen.

Von Victoria Winkel

Hohenstein-Ernstthal - In Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) stand am Freitagnachmittag ein großer Müllcontainer lichterloh in Flammen. Die Flammen schlugen hoch aus dem Container, der direkt neben einer Schwimmhalle in Hohenstein-Ernstthal stand. © Andreas Kretschel Das Feuer war gegen 16.45 Uhr neben dem HOT-Badeland in der Straße An der Schwimmhalle ausgebrochen. Der Container stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nur etwa 15 Meter von der Schwimmhalle entfernt. Die Feuerwehren aus Hohenstein-Ernstthal, Wüstenbrand und Oberlungwitz eilten zum Einsatzort. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit vor Ort, Verletzte gab es aber nicht. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Ob ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt.

Titelfoto: Andreas Kretschel