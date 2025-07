Hitze lässt Stromleitung reißen: Felder und Garten mit Pool in Flammen

Alles in Kürze

Die Feuerwehren im Landkreis Wittenberg am Einsatzort der B107. © Tom Musche

Nach Angaben der Polizei rückten Feuerwehrkräfte am Mittwochmittag an die B107 zwischen Coswig und Köselitz aus, nachdem kurz nach 12 Uhr der Brand an einer gerissenen Stromleitung gemeldet worden ist.

Rechts und links neben der Bundesstraße standen zwei Felder in Flammen. Außerdem brannte es auch im Garten eines angrenzenden Haues. "Dadurch wurden ein Gartenhaus sowie ein Pool beschädigt", so eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden.

Während Polizeibeamte noch vor Ort waren, entzündeten sich die gerissenen Enden des Stromkabels immer wieder und dadurch auch der auf den Feldern angebaute Weizen - die Feuerwehr musste erneut eingreifen.

Schließlich wurde der Strom dort von den Stadtwerken abgestellt. Insgesamt brannten rund 13 Hektar Weizenfelder und 2000 Quadratmeter Waldboden.