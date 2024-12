07.12.2024 08:12 Dach von Zimmerei brennt: Bagger muss Gebäude einreißen

In einem Bürogebäude einer Zimmerei in Bergen in Mittelfranken ist ein Feuer ausgebrochen.

Von Friederike Hauer

Bergen - In einem Bürogebäude in Dannhausen, einem Gemeindeteil von Bergen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) brach in der Nacht ein Feuer aus. Feuerwehrleute inspizieren das völlig verkohlte Dach des Gebäudes. © vifogra / Goppelt Das Dach des Gebäudes der Zimmerei brannte zwischenzeitlich lichterloh, erklärten die Einsatzkräfte. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich hingegen bis zum frühen Samstagmorgen hin. Ein Bagger wurde letztlich zur Unterstützung angefordert, um Teile des Gebäudes einzureißen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Feuerwehreinsätze Nachbarin wählt Notruf wegen Brand: Bewohner per Drehleiter gerettet Rund 170 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Ein Bagger wurde zur Unterstützung angefordert, um Teile des Dachs zu entfernen. © vifogra / Goppelt Wie es zum Brand kommen konnte und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei hat dazu ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: vifogra / Goppelt (2)