Dichter Rauch dringt aus Dachgeschoss: Vier Menschen nach Wohnungsbrand verletzt

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Mittwochnachmittag in die Dürener Innenstadt ausgerückt. © Feuerwehr Düren

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen erklärte, waren die Kameraden am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in die Josef-Schregel-Straße in der Innenstadt alarmiert worden, nachdem in der Dachgeschosswohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war.

Als die Kräfte kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einem der Fenster, woraufhin ein Atemschutztrupp ins Innere vordrang und die Flammen bekämpfte.

"Im direkten Bereich des Brandes konnte der Trupp das Feuer mithilfe einer Wärmebildkamera durch den dichten Rauch hindurch detektieren und zielgerichtet ohne großen Wasserschaden löschen", schilderte der Feuerwehrsprecher den Verlauf des Einsatzes. Anschließend sei das Gebäude entlüftet worden.

Vier Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt: Zwei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie es hieß.

Wegen der Brandschäden in der Wohnung konnten die Mieter nicht mehr in die Wohnung zurückkehren und mussten anderweitig untergebracht werden.