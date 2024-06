Dichter Rauch im Landkreis Leipzig: Haben die Feuerteufel wieder zugeschlagen?

Geithain - Die Feuerwehr musste sich am Dienstagabend im Landkreis Leipzig um ein brennendes Gebäude kümmern.

Dichter Rauch stieg aus einem unbewohnten Haus in Geithain. © LeipzigFireFighter

Die Kameraden wurden gegen 19.55 Uhr in die Lessingstraße nach Geithain alarmiert, wo eine Wohnung in einem leer stehenden Mehrfamilienhaus in Vollbrand stand. Das teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke mit.

Glücklicherweise konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass dieser nicht auf die anderen Bereiche des Gebäudes übergriff.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Bereits in der Vergangenheit hatten Unbekannte dort immer wieder gezündelt.