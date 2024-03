12.03.2024 19:04 Dichter Rauch über Dessau: Flammen springen von Garage auf Kleingartenanlage über

Die Feuerwehr in Dessau-Roßlau bekämpfte am Dienstagnachmittag einen Brand in einer Kleingartenanlage und an einer Garage.

Von Anna Gumbert

Dessau-Roßlau - Am Dienstagnachmittag hat ein schwerer Brand die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Dessau-Roßlau in Atem gehalten. Der schwarze Rauch war bereits von Weitem zu sehen. © Bildmontage: privat Den Angaben der Einsatzkräfte nach wurden diese gegen 14 Uhr in den Höhenfeldweg in Roßlau alarmiert, wo eine Garage in voller Ausdehnung brannte. Schnell sprangen die Flammen auf mehrere anliegende Gartenlauben über, weshalb weitere Kameraden der Feuerwehr nachalarmiert wurden. Dichter Rauch vernebelte die Sicht auf die Nachbarschaft. Den Angaben von vor Ort nach wurde eine Frau leicht verletzt und in einem Rettungswagen untersucht. Knapp eine Stunde nach Alarmierung konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben, der Brand war gelöscht. Nachdem der Brand von der Garage auf eine Kleingartenanlage übergesprungen war, wurden weitere Kameraden der Feuerwehr nachalarmiert. © EHL Media/Lucas Libke Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der genaue Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

