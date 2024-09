14.09.2024 17:20 733 Dicke Rauchschwaden in Lauter-Bernsbach: Was war hier los?

Am Samstagnachmittag brannte es in einem Haus in Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis.

Von Amelie Fromm

Lauter-Bernsbach - Feuerwehreinsatz in Lauter-Bernsbach (Erzgebirgskreis): Im Heizungsraum eines Hauses brannte ein Stapel Holz. Die Feuerwehr löschte am Samstag einen Stapel Holz in einem Haus. © Niko Mutschmann Nach ersten Informationen von TAG24 rückte die Feuerwehr am Samstagnachmittag in die Schloßstraße in Lauter-Bernsbach aus. Dort drang Qualm aus einem Haus und ein Nachbar versuchte, einen in Brand geratenen Holzstapel zu löschen. Die Kameraden übernahmen und erstickten die Flammen im Heizungsraum. Anschließend brachten sie das Holz nach draußen und löschten die restliche Glut. Bei dem Brand wurden mindestens zwei Personen verletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, da das Feuer die Heizungsanlage und Wasserrohre beschädigte. Die Brandursache ist bisher unklar, die Polizei ermittelt. Auch gibt es noch keine Angaben zum Sachschaden.

Titelfoto: Niko Mutschmann