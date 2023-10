17.10.2023 12:36 Dicke schwarze Rauchwolke macht sich über Wiesloch breit, dann heulen die Sirenen!

Ein in Flammen stehender Recyclinghof in Wiesloch löste einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren und Rettungskräfte aus. Die Löschmaßnahmen dauern an.

Von Simon Schwenk

Wiesloch - Und plötzlich schrillten die Sirenen! Ein in Flammen stehender Recyclinghof in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis löste einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren und Rettungskräfte aus. Die Löschmaßnahmen dauern zur Stunde an. Ein Großaufgebot der Feuerwehr stemmte sich den Flammen entgegen. © Thomas Greulich / EinsatzReport24 Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Wiesloch ein Großbrand. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in einer Lagerhalle für Elektroschrott ausgebrochen. Aufgrund der großen Rauchentwicklung wurden die Anwohner dazu angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Selbst die Anwohner im gut fünf Kilometer entfernten Walldorf und Umgebung sollten diesen Anweisungen folgen. Ein Sirenenalarm sei ausgelöst worden, um die Anwohner zu warnen. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Straße Bruchwiese kommen. Alle Hände voll zu tun hatten die Wieslocher Einsatzkräfte nach einem Großbrand einer Lagerhalle. © Thomas Greulich / EinsatzReport24 Die Löscharbeiten dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an. Die Polizei bittet das Gebiet weitläufig zu umfahren.

Titelfoto: Thomas Greulich / EinsatzReport24