Millionenschaden bei Brand in Niederbayern! 150 Stiere gerettet

Die Halle stand beim Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand. © zema-medien.de

Laut Angaben der Polizei fing am frühen Donnerstagmorgen eine landwirtschaftliche Halle in der Gruberstraße in Dietersburg Feuer.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die 40 auf 15 Meter große Halle bereits in Vollbrand. Sie brannte komplett nieder.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Stall verhindern. Die darin befindlichen 150 Stiere konnten allesamt gerettet werden.

Verletzt wurde niemand.