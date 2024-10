Doppelhaus brennt: Tote Person bei Löscharbeiten entdeckt

Greiz - Beim Brand eines Wohnhauses in Greiz ist eine tote Person entdeckt worden.

Bei den Löscharbeiten wurde ein tragischer Fund gemacht. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Ein Feuer war in der Nacht zu Dienstag in einem Doppelhaus in der Raunerstraße ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtete, hatte eine 66-jährige Bewohnerin das Gebäude noch rechtzeitig verlassen können. Sie wurde jedoch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Löscharbeiten machten die Einsatzkräfte dann einen tragischen Fund. Sie fanden eine leblose Person in dem Haus.

Zur Identität der toten Person sowie der Brandursache gibt es bislang noch keine Informationen. Die Ermittlungen der Kripo Gera laufen. Weitere Menschen seien den Angaben nach nicht verletzt worden.