16.06.2023 13:25 Doppelhaushälfte in Flammen: Passanten wählen sofort den Notruf

In Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Freitagmorgen eine Doppelhaushälfte in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Königsee - In Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist am heutigen Freitag eine Doppelhaushälfte in Flammen aufgegangen. Das Feuer war in den Morgenstunden ausgebrochen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Saalfeld Seit den Morgenstunden war die Polizei sowie eine Vielzahl von Feuerwehrkräften in der Bergstraße im Einsatz. Gegen 5 Uhr hatten Passanten den Brand bemerkt und umgehend die Rettungskräfte informiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass keine Personen verletzt wurden. Allerdings gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Um das Feuer erfolgreich bekämpfen zu können, hatten die Einsatzkräfte das Dach geöffnet. Feuerwehreinsätze Mega-Brand bringt Feuerwehr an ihre Grenzen: Kameraden wegen Erschöpfung behandelt Laut Polizeiangaben war das Doppelhaus als Ganzes betroffen. Wegen des Einsatzes wurde der Bereich voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde ausgeschildert. Zur Brandursache sowie der Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

