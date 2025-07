Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner rufen aus Fenstern um Hilfe

Düsseldorf - Die Düsseldorfer Feuerwehr ist am Samstag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Mehrere Menschen wurden aus dem verrauchten Gebäude gerettet.

Mithilfe von Drehleitern schafften die Feuerwehrkräfte die Menschen aus dem Gebäude. © Patrick Schüller

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten zahlreiche Anrufer am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr Alarm geschlagen, nachdem es in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses in der Hasselsstraße zu dem Brand gekommen war.

Umgehend rückten die Einsatzkräfte daraufhin aus und erkannten bereits auf dem Weg zum Einsatzort eine dichte Rauchwolke. Vor Ort angekommen, machten sich nach Angaben des Sprechers mehrere Menschen an Fenstern in den Obergeschossen bemerkbar, die teils vom Brandrauch bedroht wurden.

Während ein Teil der Kameraden sofort mit den Löschmaßnahmen begann, machten sich weitere Einsatzkräfte daher umgehend daran, die Menschen mithilfe von Drehleitern aus dem Wohnhaus zu retten. Mehrere Bewohner wurden demnach aus dem Gebäude geholt und dem Rettungsdienst übergeben.

Durch das schnelle Handeln der Kräfte wurde eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl des Hauses verhindert.