Doppelhaushälfte in Vollbrand: Vierköpfige Familie verletzt

Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz, um den Brand zu löschen. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Laut Angaben der Polizei brach das Feuer in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr aus. Demnach stand die Doppelhaushälfte in der Carl-Orff-Straße in Vaterstetten in Vollbrand.

Inzwischen ist der Brand gelöscht.

Die Feuerwehr war am Samstagvormittag noch vor Ort, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht wieder aufflammt.

Die Familie, die in der Doppelhaushälfte lebte, wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.