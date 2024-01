21.01.2024 13:20 Dramatisches Bild: Feuerwehr hievt schwer verletzte Person aus Flammenhölle!

Bei einem Wohnungsbrand in der Brückstraße in Ratingen-Mitte ist am Sonntagmorgen (21. Januar) gegen 9.18 Uhr ein Mann schwer verletzt worden.

Von Frederick Rook

Ratingen - Bei einem Wohnungsbrand in der Brückstraße in Ratingen-Mitte ist am heutigen Sonntagmorgen gegen 9.18 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Bewohner der Brandwohnung wurde von den Rettungskräften schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht. © Patrick Schüller Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, bot sich den Kameraden ein dramatisches Bild. Das Erdgeschoss des Gebäudes brannte bereits lichterloh. Flammen schlugen aus den Fenstern. Zusätzlich quoll dichter Rauch aus dem Bauwerk. Weil die Retter zuvor den Hinweis auf eine vermisste Person erhalten hatten, rückten sofort zwei Trupps mit Löschrohren und unter Atemschutz über den Balkon und das Treppenhaus vor. Schnell wurden sie auf den mutmaßlichen Bewohner der Brandwohnung aufmerksam. Er wurde mit schweren Verletzungen über den Balkon ins Freie gehoben. Ein Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung. Feuerwehreinsätze Omnibusse am Bahnhof ausgebrannt: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen Anschließend wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht. Weitere Personen waren laut Angaben der örtlichen Feuerwehr nicht in Gefahr. Das Feuer selbst konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach den Löscharbeiten und den Entrauchungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Brandursache liegen aktuell noch keinerlei Erkenntnisse vor.

Titelfoto: Patrick Schüller