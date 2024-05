08.05.2024 09:34 "Dreiseithof" in Ebersbach: Drei Verletzte nach Feuer im Pflegeheim!

Am Mittwochmorgen brach ein Feuer in einem Pflegeheim in Ebersbach aus.

Von Malte Kurtz

Ebersbach - Am Mittwochmorgen brach ein Feuer in einem Pflegeheim in Ebersbach aus. Drei Bewohner wurden verletzt! Die Bewohner des "Dreiseithofs" in Ebersbach mussten aufgrund eines Feuers evakuiert werden. © Lausitznews / Jens Kaczmarek Gegen 7.30 Uhr geriet der Keller des Gebäudes in der August-Bebel-Straße aus noch ungeklärter Ursache in Brand, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24. Während die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnte, wurden alle Heimbewohner des "Dreiseitshofs" über eine Drehleiter evakuiert. Drei Senioren mussten anschließend mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Feuerwehreinsätze Großbrand vernichtet Garagen und Wohnhaus und stoppt Bahnverkehr Inzwischen konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Die Räumlichkeiten wurden anschließend belüftet. Bei dem Brand in dem Pflegeheim erlitten drei Personen eine Rauchgasvergiftung. © xcitepress/Thomas Baier Angaben zum entstandenen Sachschaden lagen am Morgen noch nicht vor.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/thomas baier, LausitzNews / Jens Kaczmarek