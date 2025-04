06.04.2025 15:24 Dumm gelaufen: Mann lässt Bekannten am Auto schrauben und setzt es in Brand

Ein Auto ist am Freitag im Bismarker Ortsteil Schönebeck in Brand geraten. Alles nur, weil ein Bekannter am Tank des Skodas hantierte.

Von Robert Lilge

Schönebeck (Altmark) - Als ein Mann am Auto eines Bekannten arbeiten wollte, setzte er dessen Wagen im Bismarker Ortsteil Schönebeck (Landkreis Stendal) aus Versehen in Brand. Der Skoda war nicht mehr zu retten und brannte komplett aus. © Polizeirevier Stendal Der 55-Jährige hantierte dabei am vergangenen Freitag am Tank des Skodas, berichtete das Polizeirevier Stendal am heutigen Sonntag. Dabei verwendete er einen Akkuschrauber. Während der Arbeit sei Kraftstoff ausgetreten und habe sich durch den elektrischen Schrauber entzündet. Kurz darauf stand der Wagen in Vollbrand, hieß es. Feuerwehreinsätze Feuerwehr kämpft gegen Großbrand bei Verpackungshersteller Hinzugerufene Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten von dem Auto nicht mehr viel retten. Ihnen blieb nur noch übrig, die Flammen komplett zu löschen, um ein Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude zu verhindern. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden. Der Autobesitzer muss jedoch zukünftig auf seinen Skoda verzichten. Sein Wagen brannte komplett aus. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Titelfoto: Polizeirevier Stendal