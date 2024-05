27.05.2024 13:31 E-Roller explodiert in Studenwohnheim: ein Verletzter!

Bei einem Feuer in einem Lüneburger Studentenwohnheim wurde am Montagmorgen eine Person verletzt. Ein E-Roller war in Brand geraten.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Ein lauter Knall hat am Montagmorgen die Bewohner eines Studentenwohnheimes in Lüneburg erschreckt. Die Spuren des Feuers sind an dem Gebäude deutlich zu erkennen. © JOTO Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 9 Uhr in dem Haus im Munstermannskamp zu einem Brand gekommen. Ein im Treppenhaus abgestellter E-Roller war nach Angaben von Bewohner wohl explodiert. Durch die Druckwelle sei auch die Haustür aus der Verankerung gerissen worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Hausflur und auch das Gefährt löschen und bergen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss, vor der der E-Roller stand, ist aktuell unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei geht allerdings nicht von Brandstiftung aus.

Titelfoto: JOTO