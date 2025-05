Ein Meer aus Flammen: Feuerwehr rückt zu Großbrand aus

Moers - In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr Moers zu einem Großbrand an die Franz-Haniel-Straße gerufen.

Schon von weitem waren die Flammen an der Franz-Haniel-Straße zu sehen. © Feuerwehr Moers

Schon von Weitem sahen Feuerwehrleute, dass Teile eines Baumarkts in Flammen stehen. Bei ihrer Ankunft am Einsatzort in Moers-Scherpenberg gegen 0.20 Uhr brannte das Gebäude in voller Ausdehnung.

Unter Atemschutz gingen die Kameraden gegen das Meer aus Flammen vor. Aus taktischen Gründen startete die Feuerwehr die Löscharbeiten zuerst im Freigelände der Gartenabteilung - gleichzeitig brachte man eine Drehleiter für den Zugang zum Hauptgebäude an.



Im Gebäude selbst wurden die Brandschutztore geschlossen.

Eine größere Tragödie konnte zum Glück verhindert werden.