08.07.2024 14:08 978 Ein Toter und mehrere Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft: Bewohner zündet Wohncontainer an

Gegen Montagmittag ist ein Wohncontainer der Flüchtlingsunterkunft in Buchholz in der Nordheide in Flammen aufgegangen.

Von Madita Eggers

Buchholz an der Nordheide/Landkreis Harburg - Großeinsatz in der Bremer Straße! Gegen Mittag ist ein Wohncontainer der dort ansässigen Flüchtlingsunterkunft in Flammen aufgegangen. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter ein 44-jähriger Polizist. Eine Person konnte nur noch leblos geborgen werden. Gegen 11.30 Uhr brach das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft in Buchholz in der Nordheide aus. © JOTO Wie Wiebke Hennig, Pressesprecherin Polizei Harburg, vor Ort mitteilte, sei die Polizei zunächst zu einem Streit gerufen worden: "Wir waren dann auch in der Unterkunft drin. Und in dem Zuge ist es dann zum Brandausbruch gekommen." Einer der Bewohner soll während der Befragung den Wohncontainer mithilfe von Benzin angezündet haben. Wobei weitere Bewohner, ein Mitglied des Heimpersonals und ein Polizist (44) verletzt worden sind, so die Sprecherin. Letztere soll nach Angaben eines Reporters vor Ort lebensgefährliche Brandverletzungen davon getragen haben und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Auf TAG24-Nachfrage gaben sowohl Polizei als auch Feuerwehr an, momentan keine weiteren Auskünfte über den Vorfall und den mutmaßlich Täter zu geben. Bestätigten aber eine leblos aufgefundene Person. Inwiefern der Leichnam in Zusammenhang mit dem Brand steht und ob es sich dabei um den Täter handelt, müsse jetzt geklärt werden. Die Lage sei weiterhin unübersichtlich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und die Löscharbeiten seien so weit abgeschlossen, so die Polizei-Sprecherin weiter. Rund 75 Kräfte der Feuerwehr sind aktuell noch vor Ort. © NEWS5 / René Schröder Aktuell ist noch ein Großaufgebot aus 150 Einsatzkräften sind vor Ort, auch Hubschrauber sind im Einsatz. Erstmeldung um 13.40 Uhr. Aktualisiert um 14.08 Uhr.

Titelfoto: JOTO