13.11.2023 09:12 Einfamilienhaus brennt komplett aus: 17 Menschen in Zelt betreut

Von Frederick Rook

Kerpen - In der Nacht zum heutigen Montag ist in der Heinz-Wassen-Straße in Kerpen-Sindorf (Rhein-Erft-Kreis) ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in der Heinz-Wassen-Straße in Kerpen-Sindorf im Einsatz. © Daniel Leberich Wie die Feuerwehr mitteilte, stand das gesamte Gebäude bis zum Dachstuhl bereits vollständig in Flammen als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen. Die Bewohner des Hauses, zwei Erwachsene und ein Kind, konnten sich selbständig ins Freie retten. Sie blieben allesamt unverletzt. Mithilfe von zwei Drehleitern bekämpften die Kameraden ab 1.30 Uhr den Brand von oben. Trupps mit Stahlrohren unterstützten von den Seiten. Parallel dazu wurden auch noch drei umliegende Wohngebäude evakuiert. Aus diesem Grund mussten insgesamt 17 Menschen mitten in der Nacht in einem Feuerwehr-Zelt betreut werden. Später durften zumindest die Nachbarn wieder zurück in ihre vier Wände. Das betroffene Haus ist derweil unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die genaue Schadenhöhe ist nicht bekannt.

Titelfoto: Daniel Leberich