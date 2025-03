Einsatz im Plattenbau: Feuerwehr kämpft gegen Balkonbrand - eine Verletzte

Königswartha - In der Nacht zu Donnerstag ist eine Frau bei einem Balkonbrand im ostsächsischen Landkreis Bautzen verletzt worden!

Feuerwehreinsatz im Plattenbaugebiet in Königswartha. © Lausitznews.de

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 23.06 Uhr in ein Plattenbaugebiet am Kastanienring in Königswartha.

Vor Ort brannte es auf einem Balkon im ersten Stockwerk eines fünfstöckigen Wohnblocks. Das Feuer zerstörte dort aufgestellte Möbel, ein Fenster der Wohnung sowie die Hausfassade. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die nicht weiter auf das Gebäude oder die Wohnung selbst übergriffen.

Bei dem Brand wurde eine 40-jährige Anwohnerin aus einer der darüberliegenden Wohnungen leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt. Sie hatte ihr Fenster geöffnet, Racu zog in die Wohnung.