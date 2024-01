Enormer Schaden: Fachwerkhaus nach Feuer unbewohnbar

Meiningen - Im Meininger Ortsteil Dreißigacker hat am Sonntag ein Fachwerkhaus gebrannt.

Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Meiningen

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, war der Brand gegen 14.30 Uhr von einer 69-jährigen Bewohnerin des Hauses gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte wenig später vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl komplett in Flammen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Rentnerin wurde allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus musste eine Pferdescheune in der Nähe geräumt werden.

Die rund 60 Feuerwehrleute aus mehreren Meininger Ortsteilen waren stundenlang im Einsatz. Am späten Sonntagnachmittag war der Brand dann gelöscht.

Die Polizei geht von einer Schadenssumme im sechsstelligen Bereich aus.